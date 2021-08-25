МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду торгуются без единой динамики после того как во вторник NASDAQ и S&P 500 обновили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. Цена СУГ на бирже снова растет

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,18%, до 35301,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — растёт на 0,21%, до 15051,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 4488,18 пункта.

Американские индексы с начала недели показывали рост, NASDAQ во вторник впервые в истории превысил отметку в 15 тысяч пунктов, S&P 500 также обновил максимум. Положительная динамика связана со снижением опасений инвесторов за перспективы экономики.

Внимание участников торгов также обращено к симпозиуму в Джексон-Хоуле 26-27 августа, в рамках которого ожидает выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

"Трейдерам и инвесторам по всему миру, вероятно, придется потерпеть до пятницы, прежде чем подтолкнуть цены на активы к следующему серьезному шагу, поскольку речь Пауэлла ожидается как следующий большой потенциальный катализатор", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Exinity Group Ханя Таня (Han Tan).

В четверг рынки также ожидают публикацию второй оценки ВВП США за прошлый квартал. Аналитики полагают, что рост экономики ускорился до 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка показала рост в 6,5%. В первом квартале увеличение составило 6,3% в пересчете на год.