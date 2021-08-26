МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг заметно снижаются после выхода статистики потребительских настроений в Германии, свидетельствуют данные торгов. Доверие потребителей к экономике Германии снизилось

По состоянию на 10.18 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,64%, до 7103,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 6627,61 пункта, немецкий DAX — на 0,84%, до 15730,85 пункта.

Индекс доверия потребителей к экономике Германии на сентябрь снизился до минус 1,2 пункта с минус 0,4 пункта. Аналитики ожидали уменьшения показателя только до минус 0,7 пункта. При этом индекс деловой активности во Франции в августе вырос до 110 пунктов со 109 пунктов в июле, несмотря на ожидания сохранения показателя неизменным.

Кроме того, рынки находятся в ожидании экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Трейдеры надеются услышать от главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.