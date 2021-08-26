МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в четверг в основном опускаются после достижения биржами новых рекордов, трейдеры ожидают конференцию в Джексон-Хоуле, на которой выступит глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара перешёл к снижению к евро

По состоянию на 13.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,04%, до 35373 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — опускается на 0,21%, до 15332,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — снижается на 0,08%, до 4489,25 пункта.

Фондовые индексы США росли три дня подряд — с самого начала недели, а в среду NASDAQ и S&P 500 вновь обновили исторические рекорды. Поэтому динамика фьючерсом может свидетельствовать о назревшей коррекции, к тому же подкреплённой опасениями "быков" относительно приближения ужесточения монетарной политики в США.

Внимание инвесторов приковано к экономической конференции в Джексон-Хоуле, на которой участники торгов ожидают услышать от Пауэлла подсказки по поводу сроков сворачивания выкупа активов с рынка, что станет первым шагом к ужесточению кредитно-денежной политики. Нефть дешевеет в рамках коррекции

"Рисковые активы показали хорошую динамику на этой неделе, и наблюдается некоторая фиксация прибыли, когда мы переходим к Федрезерву. Никто не может честно сказать, что знает, что произойдет", — сказал газете Wall Street Journal управляющий активами Pictet Asset Management Шаниэль Рамджи (Shaniel Ramjee).

При этом помешать коррекции (и об этом говорит разнобой в динамике фьючерсов) может публикация позднее в четверг статистики ВВП США за прошлый квартал. Аналитики прогнозируют, что показатель, по второй оценке из трех, поднялся на 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после первой оценки роста на 6,5%, в первом квартале увеличение ВВП составило 6,3% в пересчете на год.