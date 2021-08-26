Фондовые индексы США не показывают единой динамики после выхода статистики
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг торгуются без единой динамики после выхода макроэкономических данных по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13% — до 35451,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на символические 0,03%, до 15048 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,09%, до 4492,3 пункта.
Инвесторы оценивают данные статистики по стране. Так, ВВП США во втором квартале, согласно второй оценке, вырос на 6,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), тогда как аналитики ожидали роста на 6,7%. При этом первая оценка показывала, что американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 6,5%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 августа, увеличилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 353 тысяч. Аналитики полагали, что число заявок выросло до 350 тысяч с изначального показателя предыдущей недели в 348 тысяч.
Рынки также находятся в ожидании речи главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках экономической конференции в Джексон-Хоуле. Участники торгов надеются получить больше информации относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.
По словам главного экономиста KfW Фрици Келер-Гейб (Fritzi Koehler-Geib), которую цитирует газета Wall Street Journal, "все находится на своих местах" для начала постепенного сворачивания стимулирующих мер Федрезерва, поскольку инфляция в ближайшие месяцы будет оставаться выше целевого уровня ФРС в 2%, а рынок труда восстанавливается все большими темпами.
https://1prime.ru/Index/20210826/834535951.html