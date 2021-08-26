МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг торгуются без единой динамики после выхода макроэкономических данных по стране, свидетельствуют данные торгов. Рубль усилил снижение после выхода статистики из США

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13% — до 35451,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на символические 0,03%, до 15048 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,09%, до 4492,3 пункта.

Инвесторы оценивают данные статистики по стране. Так, ВВП США во втором квартале, согласно второй оценке, вырос на 6,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), тогда как аналитики ожидали роста на 6,7%. При этом первая оценка показывала, что американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 6,5%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 августа, увеличилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 353 тысяч. Аналитики полагали, что число заявок выросло до 350 тысяч с изначального показателя предыдущей недели в 348 тысяч.

Рынки также находятся в ожидании речи главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках экономической конференции в Джексон-Хоуле. Участники торгов надеются получить больше информации относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.

По словам главного экономиста KfW Фрици Келер-Гейб (Fritzi Koehler-Geib), которую цитирует газета Wall Street Journal, "все находится на своих местах" для начала постепенного сворачивания стимулирующих мер Федрезерва, поскольку инфляция в ближайшие месяцы будет оставаться выше целевого уровня ФРС в 2%, а рынок труда восстанавливается все большими темпами.