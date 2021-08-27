МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, при этом китайские биржи в позитиве после заявлений местного центробанка, свидетельствуют данные торгов. Золото вернулось на уровень в $1800 за унцию

По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,41%, до 3515,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,9%, до 2439,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,23%, до 25463,12 пункта. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,04%, до 3127 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,46%, до 27614,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,03%, до 7489,2 пункта.

Инвесторы всего мира следят за экономической конференцией в Джексон-Хоуле, где выступит глава Пауэлл. От него рынок надеется получить больше информации относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на заявления центрального банка Китая. Так, регулятор собирается поддерживать развитие сельских районов с помощью инструментов денежно-кредитной политики, включая манипуляцию нормативом обязательных резервов для банков.

По словам аналитиков Nomura, которые приводит газета Wall Street Journal, китайский центробанк, вероятно, проведет целевое сокращение нормативов обязательных резервов для банков в ближайшем будущем ввиду растущего риска экономического спада.