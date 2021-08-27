МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу демонстрируют рост, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрыли торги разнонаправленно

По состоянию на 13.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,29%, до 35263 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 15327,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4481 пункта.

Главным событием для рынков остается выступление главы Федрезерва, которое состоится позднее в пятницу. Они ожидают получить представление о планах монетарного стимулирования в США, особенно что касается сроков сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.

Впрочем, старший инвестиционный стратег Kempen Capital Management Ёст ван Лендерс (Joost Van Leenders) считает, что Пауэлл не назовет четкой даты завершения программы выкупа, а также, возможно, подчеркнет, что повышение учётной ставки не будет связано с этим сворачиванием.

"Ясно, что "ястребы" в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) громче высказываются по этому вопросу, и полного единогласия нет", — также приводит газета Wall Street Journal его слова.

В протоколе июльского заседания этого комитета говорилось, что регулятор допускает начало снижения объёмов выкупа уже в текущем году, хотя также было высказано мнение, что начало следующего года больше подходит для этого. Следующее заседание регулятора запланировано на 21-22 сентября.