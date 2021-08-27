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"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя
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"СПБ Биржа" (ранее Санкт-Петербургская биржа) приостановила торги из-за технического сбоя, говорится в сообщении биржи. "… Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская... ПРАЙМ, 27.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" (ранее Санкт-Петербургская биржа) приостановила торги из-за технического сбоя, говорится в сообщении биржи.
"… Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" сообщает о приостановке в 16.29 организованных торгов ценными бумагами", — указывается там же.
Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновлении организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении.