МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" (ранее Санкт-Петербургская биржа) приостановила торги из-за технического сбоя, говорится в сообщении биржи.

"… Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" сообщает о приостановке в 16.29 организованных торгов ценными бумагами", — указывается там же.

Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновлении организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении.