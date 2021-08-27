МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, NASDAQ и S&P 500 на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул вновь побили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. Глава ФРС США не назвал сроков свертывания мер поддержки

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,62% — до 35432,76 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,83% — до 15069,9 пункта, а минутами ранее достиг исторического максимума в 15089,4 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,68%, до 4500,75 пункта, впервые в истории преодолев отметку в 4500 пунктов.

Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.