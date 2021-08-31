МОСКВА, 31 августа — Dow Jones. Американский индекс S&P 500 в понедельник достиг 53-го рекордного максимума закрытия в этом году на фоне повышения акций технологического сектора. Эксперты посоветовали, как накопить деньги на университет ребенку

В 2021 году S&P 500 вырос на 21%, при этом по состоянию на август на текущий календарный год пришлось самое высокое число рекордных максимумов.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 19,42 пункта, или 0,4%, до 4528,79 пункта. Nasdaq Composite вырос на 136,39 пункта, или 0,9%, до 15265,89 пункта, что стало 32-м рекордным уровнем закрытия в этом году. Dow Jones Industrial Average снизился на 55,96 пункта, или 0,2%, до 35399,84 пункта.

Акции компаний технологического сектора получили поддержку после того, как в пятницу председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подтвердил план центробанка о начале сворачивания стимулирующих программ позднее в этом году. Руководители центробанка подчеркивают, что это решение никак не повлияет на дальнейшие действия в плане повышения процентных ставок.

Чувствительные к ситуации в экономике финансовый и нефтегазовый секторы, тем временем, сдают позиции из-за опасений насчет коронавирусного штамма "дельта". Акции JPMorgan Chase упали на 1,6%, а бумаги Wells Fargo подешевели на 2,8%.

"С одной стороны, руководитель ФРС сказал, что центробанк будет сворачивать стимулы, но не повысит ставки, что благоприятно для акций роста, – отметила Айрин Танкел, старший аналитик по американским акциям в BCA Research. – С другой стороны, все действительно беспокоятся о дельта-штамме". Аналитик объяснил, почему вырастет спрос на валюту

Акции Support.com подскочили на 38%. Некоторые трейдеры с форума WallStreetBets на Reddit говорили о возможной вынужденной ликвидации коротких позиций. Согласно данным S&P Global Market Intelligence, доля коротких позиций по акциям Support.com составляет около 25%.

Бумаги Hill-Rom Holdings подорожали на 9,7% после сообщения The Wall Street Journal о том, что Baxter International ведет переговоры на продвинутой стадии о покупке этого производителя медицинского оборудования примерно за 10 млрд долларов.

Акции Robinhood Markets упали на 6,9%.

Акции авиакомпаний упали после того, как Евросоюз порекомендовал приостановить полеты из США ввиду роста заболеваний Covid-19. Акции Delta Air Lines, United Airlines Holdings и American Airlines Group снизились более чем на 3%.

Нефть Brent подорожала на 1% до 73,41 доллара за баррель. На прошлой неделе цены подскочили на 11,5% – рынок ждал, пока ураган "Ида" достигнет Луизианы, что произошло в воскресенье. Перед штормом компании, ведущие добычу в море, закрыли скважины, поставляющие более 1,6 млн баррелей нефти в день, или 91% от добычи в Мексиканском заливе. "Роснефть" решила воспользоваться европейскими ценами на газ

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,284% с 1,311% в пятницу.

Как отмечает Ларс Сковгаард Андерсен, инвестиционный стратег Danske Bank Wealth Management, повышение процентных ставок – или прогнозы о необходимости ужесточения политики ФРС – может привести к росту доходности казначейских облигаций США. Быстрое повышение доходности может оказать давление на акции крупных технологических фирм, которым было комфортно при низких ставках, а это отразится на широком рынке.

"Темпы изменений на рынке акций меня беспокоят, – сказал он. – Повышательное давление доходности может напугать рынок в его характерной для лета форме".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов набрал 0,1%. Рынки Великобритании были закрыты в связи с летним банковским выходным.

В Азии ключевые индексы акций повысились. Китайский Shanghai Composite набрал 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,3%, японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, а гонконгский Hang Seng – также 0,5%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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