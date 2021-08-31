МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно опускаются в последний день лета в ожидании выхода данных, подтверждающих ухудшение потребительских настроений в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 35365 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,07%, до 15584,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4523,25 пункта.

Во вторник инвесторы находятся в ожидании публикации индекса потребительских настроений в США. Аналитики полагают, что индикатор снизился до 124 пунктов со 129,1 пункта в июле.

Инвесторы также продолжают отыгрывать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В пятницу глава регулятора заявил, что сейчас было бы ошибкой ужесточать кредитно-денежную политику. Он также не назвал точных сроков сокращения программы выкупа финансовых активов с рынка.

"Подтверждение того, что ФРС готова начать сворачивание стимулов в условиях коронавирусного штамма "дельта'", говорит о том, что регулятор уверен в способности экономики твердо стоять на ногах", — прокомментировал газете Wall Street Journal старший портфельный аналитик Bessemer Trust Петер Лангас (Peter Langas).