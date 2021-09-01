МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе 2021 года снизился до 46,5 пункта с 47,5 пункта в июле, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Предложения по налогам для металлургов подготовят к началу октября

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, опустился с июльского показателя 47,5 баллов и составил 46,5 в августе, указав на третий месяц подряд ухудшения деловой конъюнктуры по всему производственному сектору России. Последнее сокращение было наивысшим с ноября 2020 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Российские производители отметили, что деловая конъюнктура сектора в августе продолжала ухудшаться, так как спрос продолжал ослабевать. Общий объем продаж снижался более быстрыми темпами на фоне ухудшения внутреннего и внешнего потребительского спроса", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.