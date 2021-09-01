МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 61,4 пункта с 62,8 пункта в июле, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе снизился

Снижение показателя в августе стало рекордным за шесть месяцев. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 61,5 пункта.

PMI в области промышленного производства Германии в августе, по окончательным данным, снизился до рекордного с февраля 62,6 пункта с 65,9 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 62,7 пункта.

Во Франции индикатор в августе снизился до 57,5 пункта с 58 пункта в июле. Предварительная оценка составляла 57,3 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.