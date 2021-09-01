МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС в среду впервые с марта 2021 года поднялся выше 1700 пунктов, чему способствовали позитивный внешний фон, дорожающий рубль и рост отдельных бумаг нефтегазового и финансового секторов. Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

По состоянию на 14.43 мск индекс РТС рос на 0,95% — 1700,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 12 копеек, до 73,1 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,32%, до 71,86 доллара за баррель.