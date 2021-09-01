МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно растут в среду после выхода данных по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,12% — до 35319,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,55%, до 15343,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 4529,15 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 59,9% со значения июля в 59,5%. Аналитики же, напротив, ожидали уменьшения индикатора до 58,6%.

В то же время аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 374 тысячи. При этом прогнозировался рост показателя на 613 тысяч.

Управляющий директор по инвестиционной стратегии E*Trade Financial Майк Левенгарт (Mike Loewengart) сказал агентству Блумберг, что данные ADP указывают на замедление восстановления рынка труда.

По его словам, однако учитывая тот акцент, который делает на нем Федеральная резервная система США, это может стать сигналом для откладывания сворачивания стимулов регулятора.