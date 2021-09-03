МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ключевой японский фондовый индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний страны, резко ускорил рост после новости о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Премьер Японии Суга не будет выдвигаться на выборах главы правящей партии

По состоянию на 8.27 мск индекс рос на 1,95% к уровню закрытия торгов накануне — до 29 100,5 пункта, свидетельствуют данные торгов на Токийской бирже. Такой уровень Nikkei 225 соответствует максимумам с конца июня.

Отказ Суги от выдвижения своей кандидатуры фактически означает, что он перестанет занимать пост премьера. Суга объяснил свое решение желанием сконцентрироваться на мерах по борьбе с коронавирусом и невозможности совмещать решение этой задачи с продвижением выборной кампании, которая начинается 17 сентября.

Выборы главы партии намечены на 29 сентября, а не позднее 21 октября в Японии пройдут выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования в палате премьер-министром страны избирается глава партии, получившей большинство голосов на парламентских выборах.

Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг правительства Японии во главе с Сугой упал до уровня 25-26% всего за год с того момента, как он возглавил ЛДП и занял кресло премьер-министра. В партии высказывались опасения за судьбу партии под руководством Суги на парламентских выборах.