МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов пятницы, — инвесторы фиксируют прибыль после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,62% — до 3966,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1714,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 5 копеек — до 72,92 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,63 рубля.