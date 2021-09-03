2021-09-03T10:52:41+03:00
2021-09-03T10:52:41+03:00
2021-09-03T10:52:41+03:00
2021
https://1prime.ru/Index/20210903/834597728.html
Российский рынок акций коррекционно снижается
Индексы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций снижается в начале торгов пятницы, — инвесторы фиксируют прибыль после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08... ПРАЙМ, 03.09.2021
торги, мосбиржа, новости, экономика, бизнес, финансы, рынки, макроэкономика, индексы
https://1prime.ru/images/83399/56/833995696.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83399/56/833995696.jpg
https://1prime.ru/images/83399/56/833995695.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83399/56/833995695.jpg
https://1prime.ru/images/83399/56/833995683.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83399/56/833995683.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20210903/834597638.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов пятницы, — инвесторы фиксируют прибыль после двух дней роста, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,62% — до 3966,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1714,35 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 5 копеек — до 72,92 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,63 рубля.