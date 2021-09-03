МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после публикации макроэкономических статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрыли торги без единой динамики

По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,11% — до 7174,53 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,34%, до 6739,89 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 15839,25 пункта.

В пятницу днем инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 59 пунктов с 60,2 пункта в июле. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 59,5 пункта.

Далее были обнародованы данные по объему розничных продаж в еврозоне в июле, который снизился на 2,3% по сравнению с июнем. При этом аналитики полагали, что показатель, напротив, вырос в месячном выражении — на 0,1%.

Главным событием в пятницу по-прежнему остается статистика по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в августе в стране сократилась до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.