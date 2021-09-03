Фондовые биржи Европы в основном снижаются на статданных по еврозоне
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после публикации макроэкономических статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,11% — до 7174,53 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,34%, до 6739,89 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 15839,25 пункта.
В пятницу днем инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 59 пунктов с 60,2 пункта в июле. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 59,5 пункта.
Далее были обнародованы данные по объему розничных продаж в еврозоне в июле, который снизился на 2,3% по сравнению с июнем. При этом аналитики полагали, что показатель, напротив, вырос в месячном выражении — на 0,1%.
Главным событием в пятницу по-прежнему остается статистика по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в августе в стране сократилась до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.
https://1prime.ru/Index/20210903/834598989.html