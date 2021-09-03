МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу растут в преддверии публикации статданных по рынку труда в стране, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара стабилен

По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16% — до 35480 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 15620,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4543,75 пунктов.

Рост американских фьючерсов указывает, что фондовые биржи США откроются в плюсе. Инвесторы ждут статистику по рынку труда в стране, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в США в августе снизилась до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.

"Сегодняшний отчет действительно важен, он позволит оценить, как быстро мы выйдем из кризиса на рынке труда и приблизимся к фактическому повышению процентных ставок", — прокомментировал газете Wall Street Journal портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха (Hani Redha).

Позднее в пятницу будут также обнародованы данные Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) по индексу деловой активности в сфере услуг США. Аналитики полагают, что показатель в августе снизился до 61,5% с 64,1% в июле.