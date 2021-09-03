МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после выхода данных о слабом росте числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций отыграл почти все утреннее снижение

По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,16% — до 35386,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,18%, до 15358,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,05%, до 4534,9 пункта.

Так, безработица в США в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч, в то время как аналитики прогнозировали рост на 750 тысяч.

По словам аналитиков Capital Economics, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, "неутешительные" данные о росте числа занятых почти исключают любое объявление о сокращении объема выкупа активов в рамках сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Эксперты также отмечают, что предложение на рынке труда до конца текущего года может оставаться под давлением опасений за распространение штамма коронавируса "дельта".

В то же время статистика по сфере услуг в США оказалась немного лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 61,7% с июльских 64,1%, показатель ожидался на уровне 61,5%.