МОСКВА, 8 сен — Dow Jones. Американский S&P 500 упал во вторник на фоне обеспокоенности инвесторов тем, что распространение COVID-19 окажет давление на экономический рост. Эксперт объяснил, за каких родственников вам доплатят к пенсии

Новые данные указывают на то, что с завершением лета экономика США теряет обороты: потребители менее охотно тратят деньги, работодатели нанимают меньше людей, а компании адаптируются к изменяющимся санитарным требованиям.

S&P 500 во вторник закрылся снижением на 15,40 пункта, или 0,3%, по 4520,03. Dow Jones Industrial Average упал на 269,09 пункта, или 0,8%, до 35100,00. Nasdaq Composite вырос на 10,81 пункта, или 0,1%, до 15374,33, что является рекордным уровнем закрытия торгов.

Всплеск заболеваемости коронавирусом этим летом вынудил многих работодателей отложить планы по возвращению сотрудников в офисы. Надежды туристической отрасли на возобновление деловых поездок также пока не оправдались.

В пятницу отчет Министерства труда о занятости указал на существенное замедление темпов найма новых работников в августе, что стало очередным признаком влияния дельта-штамма коронавируса на восстановление экономики.

"Дельта-штамм начинает проявлять себя, – говорит Брэд Макмиллан, инвестиционный директор Commonwealth Financial Network. – Участники рынков переоценивают потенциал экономического роста и влияние этого фактора на прибыль компаний".

В последние недели фондовые рынки повышались благодаря позитивной корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Сезон отчетности за 2-й квартал практически завершен, и общая прибыль компаний из S&P 500, согласно оценкам FactSet, выросла на 92% с аналогичного периода прошлого года. Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Это очередной этап ралли, в рамках которого S&P 500 с минимума марта 2020 года поднялся более чем в два раза. Инвесторы объясняют его ралли благоприятной денежно-кредитной политикой и масштабными программами госрасходов, а также выпуском эффективных вакцин от COVID-19. Но теперь инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС может отложить планы по сворачиванию денежно-кредитных стимулов из-за рисков, связанных с новыми вспышками COVID-19, и опасений по поводу ослабления роста экономики.

"Участники рынка следят за замедлением экономики, и перспективы становятся чуть менее определенными. Становится понятным, почему игроки не хотят выходить на рынок и вкладывать деньги, – отмечает Уиллем Селс, глобальный инвестиционный директор HSBC Private Bank. – Они обоснованно беспокоятся насчет дельта-штамма, китайской и мировой экономики и инфляции, и совершенно естественно, что всем нужно больше ясности". Эксперт ожидает рекордного роста Ethereum

Вышедшие во вторник свежие данные показали, что экспорт из Китая в августе неожиданно резко вырос. Экономисты ожидали замедления поставок после того, как вспышка коронавируса в стране привела к закрытию прибрежных портов и стала причиной новых трудностей для судоходных компаний в пиковый летний период.

Доходность 10-летних американских гособлигаций подросла с пятничных 1,322% до 1,370%. В понедельник рынок облигаций также был закрыт по случаю Дня труда.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,5%. В Азии торги в основном завершились в плюсе. Nikkei 225 прибавил 0,9%, Hang Seng – 0,7%. Shanghai Composite повысился на 1,5%.

— Автор Will Horner, William.Horner@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ