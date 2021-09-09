МОСКВА, 9 сен — Dow Jones. Американские фондовые индексы в среду закрылись снижением. Инвесторы по-прежнему беспокоятся о повышенном уровне заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг сроков сворачивания стимулирующих программ центральных банков. Аналитики ждут от Банка России умеренной жесткости

S&P 500 снизился на 5,96 пункта, или на 0,1%, до 4514,07, Dow Jones Industrial Average — на 68,93 пункта, или на 0,2%, до 35031,07, а Nasdaq – на 87,69 пункта, или 0,6%, до 15286,64.

В последние дни фондовые рынки сбавили обороты. Инвесторы анализировали рост заболеваемости коронавирусом и вышедший в пятницу разочаровывающий отчет о занятости в США. Фондовые управляющие ждут свежих сигналов от ФРС и ЕЦБ касательно того, как признаки замедления экономического восстановления и высокая инфляция могут повлиять на планы сворачивания денежно-кредитных стимулов.

“Долгое время инвесторы сохраняли оптимистичный взгляд на вещи, — отмечает Аоифинн Девитт, инвестиционный директор Moneta. – Было очень много позитивных факторов, поддерживающих аргументы в пользу продолжения роста. Ничего особо не изменилось, однако негативные внешние факторы, такие как ситуация в Афганистане, ураган "Ида" и пятничный отчет о занятости, в сочетании подорвали настроения на рынке на текущей неделе".

Инвесторы начинают сомневаться в сохранении во втором полугодии динамики индекса S&P 500, который с начала года вырос более чем на 20%.

Распродажи биткоина в среду ослабли. Согласно данным CoinDesk, в среду он подешевел примерно на 1,9% по сравнению с уровнем на 21.00 по Гринвичу во вторник, и торговался по 45896,30 доллара. Во вторник биткоин в один момент дешевел на 17%, а по итогам торгов упал на 10%. Эксперт объяснил, с какой картой лучше ехать за границу

Число вакансий, по данным Министерства США, в июле выросло до 10,9 млн с 10,2 млн месяцем ранее. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что число вакансий составит 10,1 млн.

Восстановление экономики США замедлилось летом на фоне спровоцированного дельта-штаммом коронавируса всплеска заболеваемости COVID-19, вынудившего потребителей ограничивать поездки и посещения ресторанов, сообщается в новом выпуске Бежевой книги ФРС.

“Статистические данные пятничного отчета по рабочим местам и Бежевая книга подтверждают то, что мы наблюдаем, а именно, что по экономике однозначно был нанесен удар", — говорит Лори Ван Дюсен, основатель и генеральный директор LVW Advisors.

Доходность 10-летних гособлигаций США упала на 0,037 процентного пункта до 1,333%, продемонстрировав самое большое однодневное снижение более чем за три недели.

Цены на нефть и газ выросли. Нефть марки Brent подорожала на 91 цент, или на 1,27%, до 72,60 доллара за баррель. Цены на природный газ выросли на 34,60 цента, или на 7,57%, до 4,9140 доллара за млн БТЕ. Трейдеры сосредоточили внимание на пониженных объемах добычи в США из-за урагана "Ида", а также сильном мировом спросе. СМИ: в "Газпроме" назвали дату запуска "Северного потока-2"

Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 5 пунктов, или 1,1%, до 467,87. Инвесторы продают европейские акции перед заседанием ЕЦБ, которое пройдет в четверг, из-за растущих ожиданий по поводу того, что руководители центробанка обсудят сворачивание покупок активов, отмечает Антонио Кавареро, инвестиционный директор Generali Investments.

"Причина продаж кроется в постепенном процессе сворачивания стимулов, который должен начаться в будущем, – говорит Кавареро. – ЕЦБ необходимо начать говорить о сокращении стимулирующих программ. Он обоснованно собирается отказаться от некоторой поддержки".

Shanghai Composite завершил сессию без значительных изменений. Hang Seng снизился на 32,70 пункта, или 0,1%, до 26320,93. Nikkei 225 вырос на 265,07 пункта, или на 0,9%, до 30181,21, поднявшись восьмую сессию подряд.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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