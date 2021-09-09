МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются после того, как накануне вечером опустились их американские "коллеги", свидетельствуют данные торгов. Юрист рассказала, что будет если вовремя не передать показания счётчиков

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09%, до 3678,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,46%, до 2481,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,64%, до 25890,2 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,4%, до 3118,76 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,74%, до 29956,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,7%, до 7384,1 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание на американские фондовые биржи, которые закрыли накануне в минусе, поскольку рост числа случаев обнаружений инфицирования штаммом "дельта" нового коронавируса в США вызвал новые опасения за восстановление экономики.

Трейдеры также оценивают статданные из Китая. Так, индекс потребительских цен (CPI) в стране по итогам августа вырос на 0,8% за год и на 0,6% — с начала года. Эксперты прогнозировали годовую инфляцию в 1% — как и месяцем ранее.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в Китае в годовом выражении вырос на 9,5% после 9% месяцем ранее.

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, реакция рынка на показатели инфляции в Китае будет в центре внимания, так как расхождение между индексами потребительских цен и индексом цен производителей сохраняется.