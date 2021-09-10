МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется на нейтральной территории после незначительно снижения на старте торгов пятницы: индекс Мосбиржи тогда сокращался в пределах 0,03%, следует из данных Московской биржи. Медь растет на торгах

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск рос на 0,02% — до 3994,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,12%, до 1728,36 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 19 копеек, до 72,79 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 86,14 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,98%, до 72,15 доллара за баррель.