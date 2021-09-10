МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу после публикации макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

По состоянию на 10.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,3%, до 7045,47 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 6705,62 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 15643,1 пункта.

На европейских фондовых биржах в пятницу наблюдается положительная динамика, инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных. Так, объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 1,2% к июню. Аналитики полагали, что показатель вырос лишь на 0,4% в месячном выражении. В годовом выражении показатель вырос на 3,8%, ожидался рост на 3%.

В то же время были обнародованы данные по инфляции в Германии, которая по итогам августа в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорилась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. За август при этом уровень цен не изменился. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать результаты заседания Европейского центробанка, по итогам которого регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом Совет управляющих ЕЦБ на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.