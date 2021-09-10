МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом на новостях о разговоре президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, свидетельствуют данные торгов. Рубль дорожает к доллару и евро

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,27%, до 3703,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 2502,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,91%, до 26205,91 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,36%, до 3125,76 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,25%, до 30381,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,5%, до 7406,6 пункта.

Ранее в пятницу Байден и Си Цзиньпин в ходе широких стратегических переговоров по телефону обсудили интересы стран и конкуренцию между США и Китаем. Инвесторы полагают, что стороны смогут улучшить взаимоотношения между странами, что позитивно сказывается на акциях.

"Телефонный звонок Байдена и Си Цзиньпина вселили надежды на улучшение отношений между США и Китаем. По всей видимости, это хорошо для торговли во всем мире и это спровоцировало ралли акций в Азии", — отметил аналитик Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.