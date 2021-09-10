МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут в пятницу после снижения фондовых индексов на предыдущей торговой сессии, на новом всплеске оптимистичных настроений после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Рубль немного притормозил в росте

По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,47%, до 35033 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 15629,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 4512,25 пункта.

В четверг основные фондовые индексы США закрыли торги снижением, но в пятницу настроения более оптимистичные. Биржи АТР закрылись ростом, европейские фондовые индексы также прибавляют. Оптимистичные настроения поддерживает американская макростатистика, которая, в целом, говорит о благоприятной экономической обстановке.

Минтруд США сообщил в четверг, что число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось до 310 тысяч после прогноза снижения лишь до 335 тысяч.

При этом аналитики полагают, что оптимизм все же должен быть осторожным. Глава отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley) отметила газете Wall Street Journal, что распространение штамма "дельта" нового коронавируса повышает вероятность экономического ухудшения. "Есть веские причины, чтобы инвесторы понервничали", — отметила аналитик.