МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу растут после телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США заметно растут

По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,43%, до 35029,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 15335,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 4511,2 пункта.

Инвесторы с оптимизмом оценивают новости о том, что Байден и Си провели в пятницу телефонный разговор. Также лидеры стран договорились продолжить регулярные контакты, согласившись, что это взаимодействие важно для развития отношений Пекина и Вашингтона.

"Тот факт, что две стороны взаимодействуют, является позитивным и, возможно, сильно запоздавшим, учитывая, что это был лишь второй звонок Байдена и Си с момента прихода (Байдена – ред.) к власти", — сказал агентству Франс Пресс аналитик AJ Bell Расс Молд (Russ Mould).

В целом на мировых рынках в конце недели преобладает позитивная динамика. Европейские фондовые умеренно растут вместе с курсом евро, а нефть дорожает более чем на 2% после снижения днем ранее.