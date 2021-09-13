МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов. В Китае вспыхнул новый очаг заражения COVID-19

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1%, до 3706,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,26%, до 2495,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2%, до 25682 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,24%, до 3117,79 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,2%, до 30323,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,09%, до 7412,8 пункта.

По данным СМИ, азиатские фондовые рынки находятся под давлением регулирующих мер Пекина, согласно которым онлайн-платформы должны "защищать права работников" в так называемой "гигэкономике".

По мнению аналитиков KGI Research, которые приводит газета Wall Street Journal, постоянный регулирующий контроль для китайских предприятий, занимающихся интернет-платформами, может повлиять на динамику котировок акций этих компаний.

При этом ранее, в августе, уже были обнародованы другие планы регулирования в этой сфере. Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка опубликовало проект положений, предусматривающий запрет "недобросовестной" конкуренции в сфере интернета; ведомство до 15 сентября принимает мнения и предложения от широкой общественности. Этот проект был разработан на фоне рекордного антимонопольного штрафа в 2,7 миллиарда долларов, который в апреле был наложен на крупнейшую интернет-компанию страны Alibaba.

Инвесторы также оценивают статданные из Японии. Так, индекс цен на корпоративные товары там по итогам августа в годовом выражении снизился до 5,5% с 5,6% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.