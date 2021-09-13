МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник за счёт оптимистичных настроений по поводу восстановления экономики в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Цена газа в Европе обновила сегодняшний рекорд

По состоянию на 10.32 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,42%, до 7059,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 6697,38 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 15701,15 пункта.

Европейские инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления экономики.

"Ожидается, что экономический рост еврозоны будет устойчивым в третьем квартале, но с наступлением зимы есть вероятность, что восстановление начнет замедляться", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист группы Uniсredit Эрик Ф. Нильсен (Erik F. Nielsen).

По его словам, страны валютного блока вернутся к уровню ВВП до начала ограничений из-за коронавируса к концу этого или в начале следующего года.

Кроме того, трейдеры оценивают корпоративные новости из Великобритании. Ранее СМИ сообщили, что Rolls-Royce Holdings PLC и Babcock International Group PLC согласились продать свои пакеты акций AirTanker Holdings Ltd. компании Equitix Investment Management Ltd. Акции Rolls-Royce дорожают на 1,34%.