МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в понедельник в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. WSJ: угроза отката на рынке акций США становится все убедительнее

По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,57%, до 34804 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 15520,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 4482,75 пункта.

Динамика фьючерсов на индексы Уолл-стрит указывает на то, что американские рынки акций могут начать неделю ростом. Увеличение индексов может последовать за падением котировок на минувшей неделе, которая стала для DJIA и NASDAQ худшей с июня и июля соответственно, а для S&P 500 — худшей с февраля. Индексы потеряли 2,15%, 1,61% и 1,69% соответственно.

Инвесторы ожидают публикации ряда статистик. Так, во вторник будут обнародованы данные по инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в августе замедлилась до 5,3% с 5,4% в июле, а месячная — до 0,4% с 0,5% месяцем ранее. В среду будут обнародованы данные по промпроизводству, а в четверг — по розничным продажам. Доллар продолжает укрепляться к мировым валютам

Трейдеры сохраняют осторожность, так как ожидают получить ясность относительно направления монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее регулятор заявлял, что всплеск инфляции — временный, поэтому ужесточение монетарной политики маловероятно, а вот снижение выкупа активов "не за горами". В целом, аналитики отмечают сохранение рисковых настроений на рынке, поскольку Федрезерв вряд ли будет резко ужесточать монетарную политику.

"Я, действительно, думаю, что "медвежьи" настроения преобладают над "бычьими", так как финансовая поддержка остается наготове, показатели экономической активности сильные. Рисковые настроения все еще есть", — сказал газете Wall Street Journal инвестдиректор Arbuthnot Latham & Co Грегори Пердон (Gregory Perdon).