МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 6 по 12 сентября возобновил рост после недельного снижения, поднявшись на 1,9 пункта — до 81,7 пункта. В России отмечают рост цен на чеснок

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего на прошлой неделе вырос средний чек по медицинским маскам (на 7%, до 61 рубля). Также увеличился он по туалетной бумаге (на 4%, до 74 рублей), перчаткам (на 3%, до 139 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 87 рублей) и антисептикам (на 0,4% до 270 рублей). Снизился средний чек только по лимонам (на 2%, до 64 рублей), а по гречке он сохранился на прежнем уровне (88 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 1,9 пункта и составил 81,7 пункта.

Скачок среднего чека на медицинские маски носит временный характер и связан с очередным этапом пополнения средств индивидуальной защиты домохозяйствами, полагают аналитики "Платформы ОФД".