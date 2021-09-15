МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в среду, в то время как инвесторы оценивают состояние экономики страны и возможное направление политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после публикации статистики по инфляции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 34593 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 15418 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4450 пунктов.

Накануне минтруда США сообщило, что годовая инфляция в США в августе замедлилась до 5,3% с 5,4% в июле. Причем замедление стало первым с октября 2020 года. На этом фоне опасения инвесторов относительно ужесточения политики ФРС ослабли. Ранее регулятор заявлял, что не торопится сворачивать меры поддержки экономики, так как считает всплеск инфляции до рекорда 2008 года временным явлением.

Кроме того, ясность относительно состояния экономики может внести статистика по промпроизводству в США, которая будет опубликована позднее в среду, и по розничным продажам, которая будет обнародована в четверг. Аналитики ожидают, что объем промпроизводства в США в августе вырос в месячном выражении на 0,4% против 0,9% в июле, а розничных продаж — снизился на 0,8% против 1,1% в июле.