МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно на новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает в рамках коррекции

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59%, до 3585,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2421,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,34%, до 24752,26 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,06%, до 3131,86 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,53%, до 30480 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,94%, до 7389,8 пункта.

На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика, поскольку инвесторы оценивают решение властей Китая. По данным СМИ, центробанк КНР увеличил денежные вливания в финансовую систему после новостей о вероятном дефолте китайского застройщика Evergrande Group. Так, регулятор добавил в систему 90 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов).

Кроме того, трейдеры оценивают последствия вспышек COVID-19 на восстановление экономики. "Это может сделать потребителей менее уверенными в своих расходах, например, если они не уверены в том, в каком направлении развивается экономика в зависимости от того, что происходит на рынках", — сказала газете Wall Street Journal соруководитель группы публичных рынков в US Bank Wealth Management Лиза Эриксон (Lisa Erickson).