МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются на опасениях вокруг китайской Evergrande, при этом китайские, корейские и японские биржи закрыты из-за государственных выходных, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, почему рубль может ослабеть на следующей неделе

По состоянию на 8.01 мск индекс гонконгской биржи Hang Seng Index падает на 4,78%, до 23729,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 2,05%, до 7252 пунктов.

Биржи Японии, Кореи, а также Китая закрыты в связи с выходным днём. А на работающих азиатских фондовых рынках в понедельник наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы оценивают финансовую позицию китайского застройщика Evergrande Group, долг которого в 300 миллиардов долларов может привести к дефолту компании. Акции компании падают в цене почти на 17% в Гонконге.

Рынки ожидают, что компания объявит о дефолте на этой неделе. По словам аналитиков UBS, которые приводит газета Wall Street Journal, на фондовые рынки повлияет то, будет ли Evergrande реструктурирована или полностью ликвидирована.