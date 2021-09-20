МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ существенно снижается на открытии торгов понедельника, индекс Мосбиржи впервые с 10 сентября опустился ниже 4000 пунктов на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Цена фьючерсов на газ в Европе растет выше $850 за тысячу кубометров

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 1,35% — до 3980,65 пункта, обновив минимум с 9 сентября. Долларовый индекс РТС падал на 1,78% — до 1713,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 30 копеек — до 73,15 рубля, курс евро — также на 30 копеек, до 85,71 рубля.

Цена нефти снижается на 0,81% — до 74,73 доллара за баррель сорта Brent. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в сильном минусе.