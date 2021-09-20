МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются более чем на 1% вслед за фондовыми рынками Азии, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций открылся заметным снижением

По состоянию на 10.12 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,04%, до 6891,36 пункта, французский CAC 40 — на 1,68%, до 6459,88 пункта, немецкий DAX — на 1,72%, до 15223,95 пунктов.

Европейские инвесторы оценивают в понедельник падение индексов азиатских фондовых бирж. Так, на гонконгской бирже наблюдается падение на 3,47%, а австралийский индекс закрылся снижением на 2,1%. Такой динамике способствовали опасения инвесторов по поводу дефолта крупного китайского застройщика Evergrande Group.

Кроме того, по данным СМИ, власти Китая могут принять серьезные меры в отношении других китайской компаний, занимающихся строительным сферой.

"Нервность на финансовых рынках, похоже, проистекает из новостей о том, что китайские власти могут распространить свои репрессии на частный сектор на фирмы, занимающиеся недвижимостью", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Uniсredit.