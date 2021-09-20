МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Фондовые биржи Гонконга и Австралии закрылись в понедельник падением, при этом торги на китайском, корейском и японском рынках не проводились из-за выходных, свидетельствуют данные торгов. Рубль усилил снижение

По итогам торгов индекс гонконгской биржи Hang Seng Index упал на 3,3%, до 24099,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,1%, до 7248,2 пункта.

В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3613,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2446,05 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,33%, до 3140,51 пункта, а японский Nikkei 225 — поднялся на 0,58%, до 30500,05 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают финансовые трудности одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande. Акции компании на бирже Гонконга упали в цене по итогам торгов почти на 11%. В ходе торгов падение достигало 19%, стоимость акций опускалась до минимума более чем за 11 лет. Инвесторов беспокоит, сможет ли застройщик в четверг погасить часть своего долга в размере 305 миллиардов долларов.

Эксперты рынка не исключают дефолта. А аналитики, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, считают, что отсутствие комментариев из Пекина и выходной день в Китае только добавляют неопределенности.