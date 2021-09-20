МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник вслед за распродажами на биржах Азии и Европы, где трейдеры отказываются от рисковых активов, свидетельствуют данные торгов. Доллар продолжает дорожать к евро

По состоянию на 13.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,6%, до 33913 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,07%, до 15163 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,32%, до 4363,75 пункта.

В начале недели на мировых фондовых рынках отмечается отказ инвесторов от риска. Поводом для роста обеспокоенности трейдеров стала ситуация с одним из крупнейших застройщиков Китая Evergrande, над которым нависла угроза дефолта. Как отмечает газета Wall Street Journal, долговая нагрузка девелопера является самой большой среди мировых публичных компаний, работающих в сфере управления недвижимостью или строительства.

"Все смотрят на Evergrande и думают, пришло ли время для крупного дефолта в этой сфере, который может оказать давление на сектор недвижимости в целом?" — сказал газете главный инвестиционный директор британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдвард Пак (Edward Park).

Важным фактором для рынков на текущей неделе станет очередное заседание ФРС США, которое пройдет 21-22 сентября. Регулятор опубликует свое решение по ставке и выкупу активов, а также представит свои прогнозы по ряду макроэкономических показателей. Инвесторы также ожидают более ясных сигналов от регулятора по перспективам его монетарной политики.