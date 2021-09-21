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Российский рынок акций с утра повышается
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Российский рынок акций в начале торгов вторника коррекционно повышается на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на... ПРАЙМ, 21.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника коррекционно повышается на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,42% — до 3986,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1714,37 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижался на 17 копеек — до 73,26 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 85,92 рубля.
В понедельник индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,62%, индекс РТС — на 2,54%.
Стоимость нефти повышается утром на 1,18% — до 74,8 доллара за баррель сорта Brent