МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника коррекционно повышается на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Нефть дорожает на торгах

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,42% — до 3986,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1714,37 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижался на 17 копеек — до 73,26 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 85,92 рубля.

В понедельник индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,62%, индекс РТС — на 2,54%.

Стоимость нефти повышается утром на 1,18% — до 74,8 доллара за баррель сорта Brent