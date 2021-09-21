МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник коррекционно растут после снижения на 1-2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. В минэнерго Турции рассказали о планах расширять импорт газа из России

По состоянию на 10.48 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,92% — до 6966,15 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 6534,36 пункта, немецкий DAX — на 1,02%, до 15288,95 пунктов.

Снижению бирж в понедельник способствовали опасения инвесторов за китайского девелопера Evergrande, который столкнулся с проблемой погашения долга в 300 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что дефолт компании неизбежен.

"Опасения по поводу Evergrande сохраняются, но пока, похоже, рынки заняли выжидательную позицию", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Кроме того, трейдеры обратили некоторое внимание на корпоративные новости из Европы. Так, англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell подписала соглашение о продаже своего нефтегазового бизнеса в бассейне Permian американскому нефтегазовому гиганту ConocoPhillips за 9,5 миллиарда долларов. На этом фоне акции Shell растут на 3,5%.