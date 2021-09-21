МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом котировок после распродаж днем ранее на некоторых биржах, при этом площадки в Китае и Южной Корее остаются закрытыми в связи с праздниками, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые биржи Европы растут

По итогам торгов индекс японский Nikkei 225 упал на 2,17%, до 29839,71 пункта, гонконгской биржи Hang Seng Index — вырос на 0,5%, до 24221,54 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,36%, до 7273,8 пункта.

В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3613,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2446,05 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,33%, до 3140,51 пункта.

Помогли росту на некоторых торговых площадках АТР во вторник главным образом исключительно коррекционные настроения после распродаж днем ранее, в ходе которых основной индекс гонконгской биржи потерял более 3%.

В то же время давление на настроения инвесторов продолжает оказывать риск дефолта одного из крупнейший китайских застройщиков Evergrande, долг которого превышает 300 миллиардов долларов.

"Ходят слухи, что это может быть китайский вариант краха американского Lehman (Brothers — одного из столпов американского инвестбанкинга, чьё банкротство стало символом глобального экономического кризиса 2008 года — ред.)", — считают аналитики Rabo Research, мнение которых приводит агентство Aссошиэйтед Пресс.