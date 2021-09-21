МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут во вторник, указывая на возможную коррекцию на рынках после распродаж днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом

По состоянию на 13.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1%, до 34176 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,77%, до 15124,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,89%, до 4387,5 пункта.

Динамика фьючерсов указывает, что фондовые рынки США могут начать торговую сессию в плюсе, отыгрывая распродажи предыдущего дня. Американские индексы завершили понедельник заметным снижением из-за повсеместного снижения спроса на рисковые активы.

В то же время, как отмечает газета Wall Street Journal, несмотря на некоторое улучшение настроений трейдеров на рынках сохраняются опасения из-за ситуации с одним из крупнейших застройщиков Китая Evergrande. Над компанией нависла угроза дефолта, которая может негативно отразиться на всем секторе недвижимости.

"Evergrande — не единичный инцидент. Есть и будет все больше застройщиков, которые не выполняют свои финансовые обязательства. Учитывая вклад рынка недвижимости, включая строительство, в экономику, рынки оценивают риск цепной реакции", — сказал газете портфельный менеджер Nuvest Capital Дэйв Ван (Dave Wang).