Фьючерсы на фондовые индексы США заметно растут после падения рынков днем ранее
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут во вторник, указывая на возможную коррекцию на рынках после распродаж днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1%, до 34176 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,77%, до 15124,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,89%, до 4387,5 пункта.
Динамика фьючерсов указывает, что фондовые рынки США могут начать торговую сессию в плюсе, отыгрывая распродажи предыдущего дня. Американские индексы завершили понедельник заметным снижением из-за повсеместного снижения спроса на рисковые активы.
В то же время, как отмечает газета Wall Street Journal, несмотря на некоторое улучшение настроений трейдеров на рынках сохраняются опасения из-за ситуации с одним из крупнейших застройщиков Китая Evergrande. Над компанией нависла угроза дефолта, которая может негативно отразиться на всем секторе недвижимости.
"Evergrande — не единичный инцидент. Есть и будет все больше застройщиков, которые не выполняют свои финансовые обязательства. Учитывая вклад рынка недвижимости, включая строительство, в экономику, рынки оценивают риск цепной реакции", — сказал газете портфельный менеджер Nuvest Capital Дэйв Ван (Dave Wang).
https://1prime.ru/Index/20210921/834749547.html