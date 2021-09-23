Индекс деловой активности PMI 19 стран еврозоны в сентябре снизился до 56,1 пункта
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 56,1 пункта с 59 пунктов в августе, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Организация указывает, что сентябрьское значение показателя стало минимальным за пять месяцев. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 58,5 пункта.
Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, снизился в сентябре до минимума за семь месяцев в 58,7 пункта с 61,4 пункта в августе. Аналитики ждали снижения лишь до 60,3 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, сократился до 56,1 пункта с 59 пунктов в августе. Аналитики ожидали значения 58,5 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до минимума за семь месяцев в 55,3 пункта с августовского уровня в 60 пункта. Прогноз составлял 59,2 пункта. PMI сферы услуг Германии сократился до 56 пунктов с 60,8 пункта в августе. Аналитики ожидали уменьшения до 60,2 пункта. PMI в промышленности опустился до минимума за восемь месяцев в 58,5 пункта с августовской отметки в 62,6 пункта. Прогноз составлял 61,5 пункта.
Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, снизился в сентябре до минимума за пять месяцев в 55,1 пункта с уровня августа в 55,9 пункта. Аналитики ждали уменьшения лишь до 55,8 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 56 пунктов с 56,3 пункта месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом. PMI Франции в промышленности снизился до минимума за восемь месяцев в 55,2 пункта с 57,5 пункта в августе. Прогноз составлял 57 пунктов.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
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