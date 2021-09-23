МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 56,1 пункта с 59 пунктов в августе, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Эксперт раскритиковал энергетическую политику ЕС

Организация указывает, что сентябрьское значение показателя стало минимальным за пять месяцев. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 58,5 пункта.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, снизился в сентябре до минимума за семь месяцев в 58,7 пункта с 61,4 пункта в августе. Аналитики ждали снижения лишь до 60,3 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, сократился до 56,1 пункта с 59 пунктов в августе. Аналитики ожидали значения 58,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до минимума за семь месяцев в 55,3 пункта с августовского уровня в 60 пункта. Прогноз составлял 59,2 пункта. PMI сферы услуг Германии сократился до 56 пунктов с 60,8 пункта в августе. Аналитики ожидали уменьшения до 60,2 пункта. PMI в промышленности опустился до минимума за восемь месяцев в 58,5 пункта с августовской отметки в 62,6 пункта. Прогноз составлял 61,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, снизился в сентябре до минимума за пять месяцев в 55,1 пункта с уровня августа в 55,9 пункта. Аналитики ждали уменьшения лишь до 55,8 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 56 пунктов с 56,3 пункта месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом. PMI Франции в промышленности снизился до минимума за восемь месяцев в 55,2 пункта с 57,5 пункта в августе. Прогноз составлял 57 пунктов.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.