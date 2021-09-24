МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 13 по 19 сентября снова снизился после краткосрочного роста на предыдущей неделе, опустившись на 0,9 пункта — до 80,8 пункта. ФАС потребовала от "Пятерочки" и "Магнита" снизить цены на продукты

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером по снижению среднего чека на прошлой неделе стали перчатки (на 4%, до 134 рублей). Также он снизился по кусковому мылу (на 2%, до 85 рублей), медицинским маскам (на 2%, до 60 рублей) и антисептикам (на 1%, до 266 рублей). По туалетной бумаге средний чек сохранился на прежнем уровне (74 рубля), а вырос только по лимонам (на 2%, до 65 рублей) и гречке (на 1%, до 89 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,9 пункта и составил 80,8 пункта. Индекс преимущественно рос с конца июля, а в сентябре пошло чередование — за неделей снижения следует неделя роста, и наоборот.