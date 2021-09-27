МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник на фоне оптимизма на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов. Курс евро опустился ниже уровня июля 2020 года

По состоянию на 10.38 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,49%, до 7085,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,68%, до 6683,28 пункта, немецкий DAX — на 0,91%, до 15673,85 пункта.

Европейские инвесторы в понедельник оценивают рост котировок на нефть. Так, ноябрьский фьючерс марки Brent превысил 79 долларов за баррель впервые с 2018 года, а WTI превысил 75 долларов впервые с 14 июля текущего года. Акции британской BP дорожают сейчас на 1,98%, французской TotalEnergies – на 1,73%.

Аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya) обратила внимание газеты Wall Street Journal, что и европейские фьючерсы на основные индексы торговались в основном в позитивном ключе. И это говорило о том, что акции энергетических компаний должны лидировать в росте котировок, считает она.

Тем не менее, по ее словам, проблемы для мировых финансов сохраняются, и в их числе — ситуация с китайским застройщиком Evergrande, жесткие меры регулирования со стороны Китая и перспективы ужесточения кредитно-денежной политики в США.

Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.