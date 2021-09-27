МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник на фоне оптимизма на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

Денежные купюры.

Курс евро опустился ниже уровня июля 2020 года

По состоянию на 10.38 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,49%, до 7085,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,68%, до 6683,28 пункта, немецкий DAX — на 0,91%, до 15673,85 пункта.

Европейские инвесторы в понедельник оценивают рост котировок на нефть. Так, ноябрьский фьючерс марки Brent превысил 79 долларов за баррель впервые с 2018 года, а WTI превысил 75 долларов впервые с 14 июля текущего года. Акции британской BP дорожают сейчас на 1,98%, французской TotalEnergies – на 1,73%.

Аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya) обратила внимание газеты Wall Street Journal, что и европейские фьючерсы на основные индексы торговались в основном в позитивном ключе. И это говорило о том, что акции энергетических компаний должны лидировать в росте котировок, считает она.

Тем не менее, по ее словам, проблемы для мировых финансов сохраняются, и в их числе — ситуация с китайским застройщиком Evergrande, жесткие меры регулирования со стороны Китая и перспективы ужесточения кредитно-денежной политики в США.

Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.