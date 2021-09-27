Фондовые биржи АТР закрылись без единой динамики вслед за рынками США
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись разнонаправленно на фоне пятничной динамики на биржах США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8%, до 3582,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 2406,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,1%, до 24208,78 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,27%, до 3133,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,57%, до 7384,2 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,03%, до 30240,06 пункта.
В понедельник трейдеры обратили внимание на то, что фондовые биржи США закрылись в предыдущую торговую сессию без единой динамики на фоне результатов заседания Федрезерва и внутренней статистики.
Рынки также продолжают ждать новостей из Китая, где второй по величине в стране девелопер Evergrande оказался на грани дефолта. "Давление на настроения рынков оказывают проблемы, с которыми сталкивается отрасль недвижимости Китая", — говорится в сообщении Okasan Online Securities, которое приводит агентство Франс Пресс.
Кроме того, среди инвесторов сохраняются опасения новых волн коронавируса в мире из-за того, что в некоторых странах вакцинация проходит медленнее, чем на Западе.
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