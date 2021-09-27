МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись разнонаправленно на фоне пятничной динамики на биржах США, свидетельствуют данные торгов. Акции "Газпрома" достигли показателя мая 2008 года

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8%, до 3582,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 2406,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,1%, до 24208,78 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,27%, до 3133,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,57%, до 7384,2 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,03%, до 30240,06 пункта.

В понедельник трейдеры обратили внимание на то, что фондовые биржи США закрылись в предыдущую торговую сессию без единой динамики на фоне результатов заседания Федрезерва и внутренней статистики.

Рынки также продолжают ждать новостей из Китая, где второй по величине в стране девелопер Evergrande оказался на грани дефолта. "Давление на настроения рынков оказывают проблемы, с которыми сталкивается отрасль недвижимости Китая", — говорится в сообщении Okasan Online Securities, которое приводит агентство Франс Пресс.

Кроме того, среди инвесторов сохраняются опасения новых волн коронавируса в мире из-за того, что в некоторых странах вакцинация проходит медленнее, чем на Западе.