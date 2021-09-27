МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно растут в понедельник в ожидании внутренней статистики, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется к доллару и евро

По состоянию на 13.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,26%, до 34762 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,35%, до 15265,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,06%, до 4448 пунктов.

В понедельник трейдеры ждут данных по объему заказов на товары длительного пользования в США за август. По прогнозу аналитиков, заказы выросли на 0,7% в месячном исчислении после снижения на 0,1% в июле.

Кроме того, эксперты считают, что подъем на американских рынках в определенной степени может быть связан с желанием зафиксировать прибыль после волатильной предыдущей недели. Тогда долговые проблемы крупного китайского девелопера Evergrande оказали давление на настроения трейдеров.

"У людей было время подумать на выходных, и они решили, что это еще один повод для покупки во время падения", — считает стратег Nordea Asset Management, Себастьян Гали (Sebastien Galy), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.