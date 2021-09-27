МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник преимущественно снижаются после нестабильной предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. Рубль продолжает расти к доллару и евро

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,67% — до 35031,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 1,01% — до 14895,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,19% — до 4447,3 пункта.

Американские индексы начинают неделю снижением на сохранении негативных факторов прошлой недели. Аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), которую цитирует агентство Блумберг, отметила, что недавняя волатильность была вызвана в основном новостями из Китая – ситуацией с девелопером Evergrande, а также очередным заявлением китайского центробанка о нелегальном статусе криптовалюты.

По словам аналитика, давление на фондовые рынки продолжает оказывать и более "ястребиная" политика Федеральной резервной системы США, чье заседание прошло 21-22 сентября.

Тем временем статистика по стране оказалась лучше прогнозов. Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 1,8% по сравнению с июлем при ожидаемом росте на 0,7%.