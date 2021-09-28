МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника продолжил рост за счёт увеличения цен на нефть, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум и поднялся выше 4100 пунктов, следует из данных Московской биржи. Цена на газ в Европе перевалила за 1000 долларов за тысячу кубометров

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растёт на 0,47%, до 4100,29 пункта, а чуть раньше поднимался до 4110,9 пункта — нового исторического максимума.

Долларовый индекс РТС увеличивается на 0,45%, до 1782,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 5 копеек, до 72,48 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 84,62 рубля.

Нефть сорта Brent поднимается в цене на 1,08%, до 79,57 доллара за баррель.