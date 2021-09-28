МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник вслед за преимущественно отрицательным закрытием фондовых бирж США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи поднялся выше 4100 пунктов

По состоянию на 10.43 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,37%, до 7037,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 6601,8 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 15455,45 пункта.

Европейские инвесторы во вторник обратили внимание на закрытие американских фондовых бирж преимущественно в минусе. Американские трейдеры ждут выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, которое состоится позднее во вторник.

По данным СМИ, в предварительно опубликованных комментариях к речи, которую Пауэлл произнесет в Банковском комитете Сената, он отметит, что ФРС повысит процентную ставку, если устойчивое ускорение инфляции станет серьезной проблемой.

"Похоже, что центробанки все больше нервничают по поводу того, что происходит с мировой экономикой, особенно когда речь идет о ценах…", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Ранее во вторник были обнародованы статданные по индексу доверия потребителей к экономике Германии, которое в октябре выросло до 0,3 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 1,1 пункта. Аналитики ожидали, напротив, снижения показателя до минус 1,6 пункта.