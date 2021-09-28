Фондовые биржи Европы снижаются вслед за фондовыми рынками США
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник вслед за преимущественно отрицательным закрытием фондовых бирж США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.43 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,37%, до 7037,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 6601,8 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 15455,45 пункта.
Европейские инвесторы во вторник обратили внимание на закрытие американских фондовых бирж преимущественно в минусе. Американские трейдеры ждут выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, которое состоится позднее во вторник.
По данным СМИ, в предварительно опубликованных комментариях к речи, которую Пауэлл произнесет в Банковском комитете Сената, он отметит, что ФРС повысит процентную ставку, если устойчивое ускорение инфляции станет серьезной проблемой.
"Похоже, что центробанки все больше нервничают по поводу того, что происходит с мировой экономикой, особенно когда речь идет о ценах…", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).
Ранее во вторник были обнародованы статданные по индексу доверия потребителей к экономике Германии, которое в октябре выросло до 0,3 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 1,1 пункта. Аналитики ожидали, напротив, снижения показателя до минус 1,6 пункта.
https://1prime.ru/Index/20210928/834816691.html